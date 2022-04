Liam Neeson, la star di Taken 2 - La Vendetta ammette: 'Ho avuto problemi con l'alcool'

Liam Neeson che questa sera torna in tv con Taken 2 - La Vendetta qualche tempo fa ha rivelato di aver avuto qualche piccolo problema con l'alcol a seguito della morte di sua moglie, l'attrice britannica Natasha Richardson, venuta a mancare a causa di una violenta caduta durante una lezione di sci.

Nel corso di un'intervista rilasciata a GQ, la star degli action movie ha ammesso di aver alzato il gomito di tanto in tanto proprio per via del forte dolore provato ma per fortuna, per amore dei suoi figli è riuscito rapidamente a rimettersi in sesto.

"Beh, ero solo e quando arrivava la notte mi immergevo nei mie pensieri e in qualche bicchiere di vino di troppo. Arrivavo a bere anche due o tre bottiglie di vino per notte. Pinot nero, non ho mai bevuto nessun altro tipo di alcolici o superalcolici. Ho rinunciato perfino alla Guinness, ma il vino era diventato la mia unica e sola valvola di sfogo. Ho sempre bevuto la notte, mai sul set, ma ad un certo punto ho capito che era giunta l'ora di smetterla, le cose sarebbero potute diventare ben più complicate".

