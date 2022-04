Liam Neeson, l'aneddoto della star:'Quante persone avrò ucciso nei miei film?'

Liam Neeson ha raccontato un aneddoto che riguarda il numero di persone che i suoi personaggi hanno ucciso nei film. Soprattutto in seguito all'inizio della saga di Taken, Neeson ha dato una svolta alla propria carriera, passando da una prevalenza di ruoli drammatici ad un prolifico contributo nel cinema action.

Probabilmente Neeson non si aspettava un successo simile di Taken, tuttavia molti degli action movie a cui partecipa l'attore irlandese hanno una struttura narrativa molto simile; il personaggio di Neeson inizia una missione personale per sconfiggere dei cattivi e i loro numerosi scagnozzi.



Ma quante persone hanno ucciso i suoi personaggi? In un'intervista con Screen Rant in occasione del suo ultimo film - godetevi il trailer di Memory di Martin Campbell - Liam Neeson ha raccontato un aneddoto su questo argomento.

"Quando giravo Taken avevo un autista - era il primo film di Taken, credo, quindici anni fa - e stavamo girando a Los Angeles la prima settimana. Il mio autista è arrivato in albergo e mi ha detto 'Signor Neeson, posso farle una domanda?', ho detto 'Si, certo'. Dice 'Ho iniziato a leggere la sceneggiatura di Taken' penso che abbia detto ridendo 'sono arrivato a pagina 40. C'è scritto che ha ucciso 26 persone'. Non sapevo come rispondere, mi sentivo abbastanza imbarazzato. Lo disse in un modo del tipo 'Sei sicuro di aver letto questo copione? Perché fai delle cose cattive alle persone'".



Difficile stabilire il numero esatto, tuttavia nel suo prossimo film, Memory, questa cifra è destinata a salire. Diretto da Martin Campbell, Memory racconta la storia di un assassino che da killer diventa bersaglio quando si rifiuta di compiere un lavoro per una pericolosa organizzazione criminale. A complicare la situazione anche la presenza dell'FBI, che gli sta alle calcagna da diverso tempo.

Monica Bellucci sarà in Memory al fianco di Neeson e insieme a Guy Pearce, Ray Stevenson e Stella Stocker.