Liam Neeson, la star di Marlowe confessa il disagio vissuto in un'intervista tv

La star di Taken, Liam Neeson, ha confessato di essersi sentito profondamente a disagio e colto di sorpresa nel corso di un'intervista televisiva al programma statunitense The View. L'attore ha partecipato ad un segmento del talk in onda su ABC per promuovere il suo ultimo film, Marlowe, diretto da Neil Jordan.

"Ero nel camerino a bere una tazza di tè, ho alzato il volume della tv e ho pensato 'Oh, sarà fantastico, stanno parlando di violenza armata in America, e sono d'accordo sul fatto che sia un problema americano'. Mi sono diretto sul set per unirmi alle ragazze nel corso della pausa, e mi sono congratulato con loro per questa conversazione. Poi inizia il nostro segmento ed è tutto su questa cavolata sulla cotta di Joy [Behar, la presentatrice] per Liam Neeson, e conosco Whoopi [Goldberg] da anni e anche Joy un po' ma non è stato un granché" ha dichiarato a Rolling Stone l'attore irlandese.



All'inizio dell'intervista la conduttrice Ana Navarro ha puntato il dito contro Joy Behar per la sua cotta nei confronti di Liam Neeson, seguita dalle dichiarazioni insistenti di Alyssa Farah Griffin. Nel segmento in cui era presente l'attore è stato mostrato un montaggio delle dichiarazioni di Behar su Neeson - che lavorerà al remake di Una pallottola spuntata - tra cui quella in cui confessa di volere che le sue ceneri vengano cosparse sul corpo dell'attore.



La situazione imbarazzante che si è creata nello studio sembra che abbia messo a disagio sia Behar che Liam Neeson, come da lui stesso dichiarato a Rolling Stone:"Mi sento a disagio in quelle situazioni".



Nelle sue ultime dichiarazioni, Liam Neeson ha criticato i supereroi, affermando di ritenere che hanno tutti la stessa storia.