Liam Neeson rompe gabinetti e picchia gente nel trailer di Memory, dal regista di 007!

Memory è il nuovo action di Martin Campbell con protagonista Liam Neeson, e in queste ore il film si è presentato al pubblico con un primo, esplosivo trailer ufficiale che vi proponiamo come al solito all'interno dell'articolo.

La storia segue Alex Lewis (Liam Neeson), un esperto assassino noto per la sua discreta precisione. Bloccato dalla sua morale, un giorno Alex si rifiuta di completare un lavoro che viola il suo codice personale e di conseguenza dovrà dare la caccia e uccidere il più rapidamente possibile le persone che lo hanno assunto prima che loro (e l'agente dell'FBI Vincent Serra, interpretato da Guy Pearce) lo trovino per primi. Non aiuta il fatto che la sua memoria non è più quella di un tempo e inizia a vacillare, dettaglio non da poco che lo costringerà a mettere in discussione ogni sua azione, confondendo il confine tra giusto e sbagliato.

Alla regia come detto Martin Campbell – regista di GoldenEye, Casino Royale e The Mask Of Zorro – mentre nel cast, oltre ovviamente a Liam Neeson, anche il già citato Guy Pearce e la nostra Monica Bellucci, che avrà un ruolo di supporto insieme a Taj Atwal, Ray Fearon e Harold Torres.

Il film uscirà nei cinema statunitensi alla fine di aprile: al momento non c'è una data di uscita per il mercato italiano, quindi se siete fan degli action con Liam Neeson continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.