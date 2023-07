Liam Neeson ricorda l'assurdo motivo di quel no a Spielberg: 'Non dovrei essere qui'

La carriera di un attore di successo è costellata di scelte felici, ma anche di clamorose cantonate: quella di Liam Neeson non fa eccezione, come dimostra l'assurdo no che l'attore rifilò a Steven Spielberg poco più di una decina d'anni fa dopo esser stato avvicinato dal regista per il ruolo di Abraham Lincoln.

Il buon Liam, che recentemente ha festeggiato i suoi 71 anni, era in effetti inizialmente entusiasta di accettare il ruolo che sarebbe poi finito a un altro fuoriclasse come Daniel Day Lewis: "Ebbi una specie di epifania. Ca**o, doveva succedere dieci anni prima. Mi mandò uno script e io ero tipo: 'Dio mio'. Poi mi chiese quando pensavo che avremmo potuto girare e io cominciai a lavorarci, feci un lavoro di ricerca che sarebbe bastato per quattro anni" furono le parole di Neeson.

Poi, però, il clamoroso dietrofront: "Cominciammo questa lettura, c'era un'intro dopo la quale appariva la scritta Lincoln e lì avrei dovuto cominciare a parlare. Però ebbi quest'epifania, pensai soltanto: 'Io non dovrei essere qui. È andata, ho passato la mia data di scadenza, io non voglio interpretare Lincoln'. Pensai questo per le successive due ore e mezza, tre ore di lettura". Chissà se il nostro Liam avrà avuto modo di pentirsi della scelta! E voi, chi avreste preferito tra lui e Daniel Day Lewis? Fatecelo sapere nei commenti!