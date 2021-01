Liam Neeson protagonista del reboot di Una pallottola spuntata? Tutti i dettagli

Nel corso dell'ultima intervista rilasciata a People, Liam Neeson ha ribadito di essere intenzionato a lasciare il genere action, soprattutto per una questione d'età. Concetto che l'attore aveva già espresso tempo fa. Nel corso della chiacchierata con il magazine, Neeson ha svelato anche un progetto in cantiere su Una pallottola spuntata.

La star di Taken ha confessato di essere stato contattato da Seth MacFarlane per realizzare un reboot della serie di film con protagonista Leslie Nielsen.

"Sono stato contattato da Seth MacFarlane e dalla Paramount per cercare di riportare in auge la saga di Una pallottola spuntata. Quindi o metterò fine alla mia carriera oppure la porterà in una direzione completamente nuova" ha dichiarato l'attore.



La serie di film di Una pallottola spuntata aveva come mattatore assoluto in tutti e tre i film il comico Leslie Nielsen.

Il primo capitolo, Una pallottola spuntata, uscì nel 1988, mentre i successivi sequel arrivarono nel 1991 con Una pallottola spuntata 2 1/2 - L'odore della paura e nel 1994 con Una pallottola spuntata 33 1/3 - L'insulto finale.

Nielsen in tutti e tre i capitoli interpreta il personaggio maldestro e surreale del poliziotto Frank Drebin, che presumibilmente potrebbe essere interpretato da Liam Neeson nel reboot.



Liam Neeson ha confessato di avere ancora la spada laser di Qui-Gon Jinn mentre su Everyeye potete trovare un approfondimento sulla star di Unknown.