Liam Neeson non voleva che Charlize Theron gli infilasse un fiore nel sedere

Liam Neeson è un attore che ha costruito la sua carriera sui film d’azione che ha interpretato e che lo hanno reso celebre. Quando però ha deciso di lavorare nella commedia Un Milione di modi per Morire nel West, l’attore ha capito di avere bisogno di uno stunt-man anche per quanto riguardasse scene che non prevedessero acrobazie.

Dopo aver immaginato una possibile presenza di Liam Neeson in Fast XI, torniamo a parlare dell’attore britannico per ricordare un aneddoto simpatico e particolare capitatogli durante le riprese del film diretto da Seth MacFarlane.

In una scena, Neeson sarebbe dovuto comparire a sedere scoperto davanti a Charlize Theron che gli avrebbe dovuto infilare un fiore nel sedere e, sebbene una scena di nudo sia una cosa abbastanza normale per quanto riguardi una commedia, l’attore l’ha ritenuta non adatta ai suoi standard e ha chiesto alla sua controfigura di girarla al posto suo mettendo in mezzo l’amicizia che li legava per convincerlo.

Questo il racconto di Neeson: “Ho detto a Mark: ‘Mark, questo è un segno della nostra amicizia. Faresti tu la scena in cui Charlize Theron infila un fiore nel sedere del personaggio?'”.

Una richiesta dettata dal senso del pudore, che, per quanto divertente, è assolutamente comune soprattutto quando si parla di grandi star. A proposito di rifiuti vi ricordiamo di quella volta in cui Liam Neeson disse di no a Steven Spielberg.