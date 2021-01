Liam Neeson, i migliori film action disponibili in streaming

Liam Neeson è uno di quei volti che, dopo tanti anni di carriera e tanti successi, abbiamo imparato a considerare quasi di famiglia: perché, allora, non concedersi di tanto in tanto una serata all'insegna dei suoi successi più interessanti? Le piattaforme streaming a nostra disposizione, d'altronde, ci offrono una vasta scelta.

Volendo limitarci ai film d'azione e ai thriller, siamo costretti a escludere dalla nostra lista titoli validissimi come La Ballata di Buster Scruggs o Love Actually (certo, già che ci siete...): restando in orbita Netflix, però, nel catalogo della nota piattaforma potete trovare roba come The Next Three Days, Scontro Tra Titani e Battleship.

Sul fronte Prime Video la situazione è altrettanto interessante: il buon Liam figura infatti in film come The Grey, The Silent Man, Run All Night, L'Ombra della Vendetta, La Preda Perfetta, Un Uomo Tranquillo, L'Uomo sul Treno, Operation Chromite, After Night e, ovviamente, un classico intramontabile come Taken.

Insomma, l'imbarazzo della scelta c'è tutto: non vi resta che imbracciare il telecomando e godervi una serata all'insegna delle migliori interpretazioni del nostro Liam Neeson. In futuro, d'altronde, potremmo non avere altre occasioni: recentemente, infatti, Liam Neeson ha dichiarato il suo addio agli action-movie, ritenendo di non avere più l'età per tenere certi ritmi.