Liam Neeson sarà un ladro gentiluomo nel nuovo film Honest Thief

La Signature Entertainment ha acquisito i diritti di distribuzione per il thriller d'azione Honest Thief, con la star Liam Neeson nei panni di un ladro gentiluomo affiancato nel cast da Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey Donovan, Anthony Ramos e Robert Patrick.

Diretto da Mark Williams, co-creatore e produttore della serie Netflix Ozark e produttore di The Accountant di Warner Bros. con Ben Affleck, Honest Thief vedrà Neeson nei panni di un rapinatore di banche che cerca di redimersi dopo essersi innamorato di una donna (Walsh) che lavora nella struttura di stoccaggio dove lui ha nascosto i suoi soldi. Le complicazioni si presentano quando il caso viene affidato ad un agente dell'FBI corrotto (Courtney) e a quel punto il protagonista dovrà trovare un modo per salvare non solo se stesso, ma anche la donna che ama.

L'accordo è stato negoziato da Lisa Wilson, partner e co-fondatrice di The Solution Entertainment Group e dall'amministratore delegato di Signature Marc Goldberg. La direttrice delle acquisizioni e dello sviluppo di Signature, Elizabeth Williams, ha dichiarato: "Siamo lieti di aver acquisito Honest Thief con Liam Neeson, una delle più grandi star del mondo. Il pubblico adorerà le sue azioni mozzafiato e i colpi di scena, con Liam che è perfetto nella parte di un ex criminale altamente qualificato che sta solo cercando di fare la cosa giusta. Il film uscirà in versione per Signature nel 2020 e la sua aggiunta al nostro calendario dimostra la dedizione costante di questa società per la pubblicazione dei più eccitanti film d'azione indipendenti sul mercato”.

La scaletta di Signature per il 2020 include Escape From Pretoria con la star di Daniel Radcliffe, il thriller con Naomi Watts The Wolf Hour, The Catcher Was A Spy con Paul Rudd e l'action con Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan The Iron Mask, per il quale da qualche giorno è disponibile il trailer ufficiale.

Prima della piccola parte in Men In Black International di quest'estate, Liam Neeson è stato visto come protagonista assoluto l'anno scorso nel thriller Un Uomo Tranquillo: recuperate la nostra recensione del film.