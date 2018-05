Liam Neeson in lizza per lo spin-off di Men In Black, primo poster e possibile sinossi

Il cast dello spin-off di Men In Black potrebbe arricchirsi di un nuovo membro. Variety conferma che la Sony Pictures è in trattative avanzate con l'attore Liam Neeson per farlo salire a bordo del progetto.

Sebbene i dettagli sul suo ruolo siano tenuti top-secret dello studio, Variety afferma che Liam Neeson dovrebbe interpretare il capo della divisione britannica dei Men In Black. Ricordiamo che i protagonisti di questo nuovo capitolo saranno Chris Hemsworth e Tessa Thompson.

Stando al sito Omega underground, il film sarà incentrato sul personaggio di Em (Thompson) che si unirà alla divisione britannica dei Men In Black e affiancherà l'agente di lunga data H (Hemsworth). I due dovranno risolvere un caso di omicidio che li porterà in giro per il mondo. Qui sotto trovate un primo teaser poster diffuso dalla Sony.

F. Gary Gray dirigerà lo spin-off senza ancora un titolo ufficiale da una sceneggiatura firmata da Matt Holloway and Art Marcum. Le riprese del film sono previste per quest'estate per una release fissata per il 14 giugno 2019.

Questo spin-off non rebootterà ma espanderà l'universo dei Men In Black. Ricordiamo che sono stati realizzati ben tre film sui MIB - ispirati ad un fumetto della Malibu Comics - e interpretati da Will Smith, Tommy Lee Jones e (nel terzo) Josh Brolin.