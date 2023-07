Liam Neeson, quanto guadagna oggi l'attore di Taken?

Liam Neeson ha messo in fila nel corso degli anni un bel po' di successi, per cui è lecito immaginare che non abbia nulla da invidiare, dal punto di vista economico, a tanti colleghi e colleghe: parlando di numeri concreti, però, a quanto ammontano ad oggi le entrate della star di Star Wars e Io Vi Troverò?

L'attore che disse clamorosamente no a Spielberg per il suo Lincoln è stato riconosciuto come il più pagato al mondo tenendo in considerazione l'anno trascorso tra il giugno 2022 e il giugno 2023: grazie ai 58 milioni di dollari incassati durante questi ultimi 12 mesi, il nostro Liam ha infatti staccato di ben 30 milioni di dollari il suo concorrente più vicino.

La classifica è stata stilata da People With Money, che ha tenuto in considerazione ovviamente non soltanto gli ingaggi cinematografici, ma anche fattori come la retribuzioni anticipate, la partecipazione agli utili, i residui, il supporto e il lavoro pubblicitario. Stando alle ultime stime, comunque, il patrimonio complessivo di Liam Neeson dovrebbe ammontare a qualcosa come 185 milioni di dollari, cifra figlia sì del successo nel mondo della settima arte ma anche di una serie di investimenti andati a buon fine. Che dire: bel lavoro, Liam!