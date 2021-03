Liam Neeson, grandi polemiche per il suo nuovo Blacklight: cosa è successo?

Lo sceneggiatore Nick May ha intentato una causa contro Mark Williams, co-creatore di Ozark, che avrebbe ingiustamente rivendicato un credit per la sceneggiatura per il nuovo film con Liam Neeson, Blacklight, in uscita. Il film è diretto proprio da Mark Williams, che figura ufficialmente anche come co-autore dello script.

Nick May è un avvocato in carriera presso la Federal Trade Commission e autore della sceneggiatura di Blacklight. Williams, che ha prodotto e diretto diversi film con Liam Neeson, ha scelto la sceneggiatura di Blacklight nel novembre 2019.

Il film parla di un agente del governo che scopre un'oscura cospirazione. Williams è produttore e regista del film, le cui riprese sono cominciate ad inizio anno in Australia.



Secondo la denuncia nei confronti del regista, Mark Williams avrebbe spostato il periodo della produzione del film e avrebbe rivisto alcuni dialoghi, ma la maggior parte della sceneggiatura originale rimane intatta nella sceneggiatura finale utilizzata in fase di riprese.

In base alla versione di Nick May, Mark Williams si sarebbe preso il merito della sceneggiatura e della scrittura, condividendo con lui soltanto la paternità della storia all'origine.

"Questa è la storia comune di Hollywood di protagonisti affermati che rubano credito e denaro a creativi novellini. Tuttavia, Querelante non è un segno caratteristico. Non solo è il vero autore di Blacklight, ma è anche un ex avvocato per i diritti civili e attuale avvocato per la protezione dei consumatori ed è quindi ben attrezzato per comprendere e far valere i suoi diritti contrattuali".

Il contratto di Nick May gli dà diritto al 3% dei proventi netti nel caso ottenga il credit per la sceneggiatura. Secondo la causa intentata nei confronti di Williams, quest'ultimo starebbe cercando di privarlo della sua quota di profitti e avrebbe violato il contratto di May, nel quale si afferma che il credit verrà assegnato in base alle regole stabilite dalla Writers Guild of America.



Liam Neeson ha detto addio agli action movie per sopraggiunti limiti d'età e su Everyeye potete scoprire 5 curiosità su Neeson e la sua carriera.