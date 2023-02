Liam Neeson contro i film di supereroi: 'Hanno tutti la stessa storia'

L'attore, che nella sua carriera ha partecipato anche a diversi cinecomic, ha parlato delle sue idee riguardo questo genere. Nonostante abbia una lunghissima carriera come eroe d'azione, pare che Liam Neeson non ami particolarmente i film tratti dai fumetti e che raccontino storie di supereroi.

Dopo la sua esperienza in Batman Begins l'attore non ha mai voluto direttamente avere a che fare con questo genere. "Sarò onesto: tutti questi film di supereroi? Non sono un fan. Non lo sono davvero" ha detto Neeson, parlando del poco interesse che ha verso questo tipo di pellicole. Nonostante ciò pare che l'attore apprezzi molto il lavoro di evoluzione tecnologica che questi prodotti hanno portato al cinema ma, allo stesso tempo, non ami tanto il lavoro narrativo apportato. "Li ammiro perché è Hollywood con tutti i loro campanelli e fischietti e la tecnologia, il che è fenomenale, ma mi sembrano tutti la stessa storia" ha spiegato.

Se Inarritu continua la sua crociata contro cinecomic e supereroi, l'opinione di Neeson non condanna in alcun modo il genere, aggrappandosi solamente al proprio gusto personale e alle proprie opinioni. Secondo l'attore la sua partecipazione al primo Batman di Christopher Nolan era legata al modo in cui regista voleva raccontare la storia e al cast coinvolto nella produzione. "Avevano un aspetto noir. E Chris Bale e Gary Oldman? Andiamo! Che cast. E Michael [Caine] e Morgan [Freeman]? Mio dio!" ha commentato l'attore.

Moltissimi registi nel corso degli anni si sono scagliati contro il genere. Tra i tanti svetta sicuramente anche Ridley Scott che ha definito i cinecomic noiosi. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!