Liam Neeson, i fan impazziscono per un film disponibile su Netflix: ecco il titolo

La Top 10 di Netflix riserva spesso qualche sorpresa ma di norma ci sono dei generi che raggiungono con maggior semplicità il pubblico medio che decide di guardare un film grazie al proprio abbonamento streaming. L'action si posiziona quasi sempre nei piani di alti delle scelte del pubblico e la conferma arriva da un film di Liam Neeson.

Unknown, diretto da Jaume Collet-Serra, è un film del 2011, con Liam Neeson nei panni del professor Martin Harris, che si trova a Berlino per partecipare ad una conferenza sulle biotecnologie. Dopo un incidente d'auto Harris perde la memoria ma quando riesce a tornare nell'hotel in cui stava pernottando scopre incredibilmente che uno sconosciuto gli ha rubato l'identità e la famiglia, affermando di essere il vero professor Harris. Da quale parte starà la ragione.



Unknown - Senza identità è uno dei thriller action più riusciti nella carriera di Neeson, capace di svariare in diversi generi cinematografici con grande efficacia ma dimostrando di sapersi destreggiare alla grande soprattutto in film d'azione, proprio come Unknown, dove per la quarta volta collabora con il regista Jaume Collet-Serra.

In America il film è entrato nella Top 10 dei più visti, rinnovando l'interesse per l'opera di Serra. Su Twitter molti fan hanno parlato in maniera entusiastica del film. Grazie allo streaming e al prolungato periodo trascorso in quarantena, molti film usciti diversi anni addietro hanno trovato un rinnovato slancio.



Se volete conoscere meglio il film potete leggere la nostra recensione di Unknown - Senza identità, e un approfondimento su Liam Neeson.