Liam Neeson eternamente soddisfatto di Star Wars: 'Adoro anche Jar Jar Binks!'

Uno degli aspetti più conflittuali per i fan in Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma è la presenza di Jar Jar Binks, famoso personaggio interpretato da Ahmed Best: l'attore è stato difeso nel corso di una recente intervista da Liam Neeson, interprete invece dell'amatissimo Qui-Gon Jinn.

Dato che il pubblico cresciuto con la trilogia originale di Star Wars era diventato adulto al tempo dell'uscita della trilogia prequel, molti sono rimasti delusi dai toni più stravaganti del franchise: Liam Neeson, però, non è d'accordo.

"Ahmed Best, che interpretava Jar Jar Binks, è stato oggetto di molte critiche, voglio dire al punto che la cosa ha davvero danneggiato la sua carriera", ha dichiarato Neeson con Radio Andy. "E devo dire quando stavo girando quel film invece rimasi sorpreso da lui ... probabilmente è uno dei ragazzi più divertenti e di talento con cui abbia mai lavorato. Ricordo di aver chiamato il mio vecchio agente e di avergli detto: 'Ascolta, penso di aver appena lavorato con il nuovo Eddie Murphy'. Ci credo ancora. Qualche tempo fa mi è stato detto che Ahmed è andato ad una di quelle grandi convention di Star Wars, circa due anni fa, e la folla si è scatenata e gli ha fatto una standing ovation. Lui si è commosso, è scoppiato a piangere. È stata una cosa bellissima."

Neeson non è stato l'unico a rendersi conto del potere che The Phantom Menace ha avuto sul pubblico, poiché Ewan McGregor, interprete di Obi-Wan Kenobi, ha notato qualche giorno che alcuni fan oggi preferiscono la trilogia prequel a quella originale. Recentemente anche Dave Filoni ha difeso La Minaccia Fantasma, lodandone in particolare una spettacolare sequenza.

Come al solito è tutta questione di prospettive e punti di vista: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!