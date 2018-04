Liam Neeson entra nel cast del film romantico intitolato Normal People

Liam Neeson è stato scelto per il prossimo drama a tema romantico intitolato Normal People. Dopo essersi fatto un nome in film come Schindler's List, Neeson è apparso in diversi film, tra i quali anche franchise di grandi dimensioni, tra cui Star Wars Episodio I: La Minaccia Fantasma, e Batman Begins.

Liam Neeson è anche apparso in una varietà di ruoli romantici. Primo tra tutti Love Actually e Third Person, che hanno permesso a Neeson di mettere in mostra un lato diverso del suo repertorio recitativo, non usato tanto quanto quello da duro, altrettanto lodato dalla critica.



Secondo Deadline, Neeson è stato scelto per apparire in Normal People, un film su una coppia di sposi con una relazione che viene scossa da una diagnosi di cancro al seno. Neeson interpreterà Tom, il marito, mentre la sua sposa, Joan, sarà interpretata dalla Lesley Manville vista ne Il Filo Nascosto. Il progetto inizierà le riprese a Belfast a luglio, e sarà diretto dal duo Lisa Barros D'Sa e Glenn Leyburn, con una sceneggiatura scritta da Owen McCafferty. Brian J. Falconer, David Holmes e Piers Tempest sono i produttori della pellicola.



Oltre ad esplorare territori più teneri ed emotivi, Normal People presenterà anche a Neeson la possibilità di girare nella sua terra natia, l'Irlanda, dove ha lavorato anche nel 1996, al biopic Michael Collins, per il quale l'attore ha ottenuto una nomination ai Golden Globe.