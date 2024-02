Liam Neeson domina Netflix, la star conquista la Top 10 con diversi film in streaming

Liam Neeson rimane uno degli attori più popolari di Hollywood e uno dei volti maggiormente conosciuti nel genere action. A confermare il costante successo di Neeson, soprattutto tra il pubblico, è la Top 10 di Netflix negli Stati Uniti, che include diversi film nei quali compare la star di Taken e Schindler's List.

Nell'ultimo aggiornamento della Top 10 di Netflix USA compaiono due diversi film di Liam Neeson che spaziano in generi diversi. Il primo è un film western intitolato Caccia spietata, uscito nel 2007, insieme a Pierce Brosnan. Il secondo è molto più recente e s'intitola Made in Italy - Una casa per ritrovarsi, uscito nel 2020; il film racconta la storia di un padre che cerca di ristabilire un rapporto con suo figlio mentre restaurano casa.



Liam Neeson è conosciuto per i suoi ruoli nel franchise di Taken, e in film drammatici come Schindler's List di Steven Spielberg, nel quale interpreta il protagonista Oskar Schindler, mentre per la sua interpretazione in Michael Collins ha ricevuto nel 1996 la Coppa Volpi alla miglior interpretazione maschile. Sul nostro sito trovate i 5 film più belli di Liam Neeson.



Nel corso della sua carriera ha spaziato tra diversi generi ed è entrato nell'immaginario popolare grazie anche a personaggi in saghe iconiche come Qui-Gon Jinn in Star Wars e Ra's al Ghul in Batman Begins di Christopher Nolan, al fianco di Christian Bale e Katie Holmes.



Scoprite su Everyeye 5 cose che forse non sapevate su Liam Neeson.