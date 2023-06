Liam Neeson compie 71 anni: 'Io Vi Troverò? All'inizio me ne vergognavo un po'

Spegne ben 71 candeline oggi Liam Neeson, eroe di tante avventure che abbiamo visto passare con meravigliosa disinvoltura dai panni del maestro jedi a quelli del nazista redento: nel mezzo innumerevoli altre interpretazioni, tra cui quella ormai iconica in Io Vi Troverò, film che di fatto diede vita al Neeson action hero.

Recentemente espressosi contro i cinecomic (nonostante la partecipazione al Batman Begins di Christopher Nolan), Neeson non provò però particolare orgoglio per il successo di Taken, arrivando anzi a vergognarsene un po' prima di accettare i risvolti positivi della cosa.

"Prendiamo il successo di Io Vi Troverò, per esempio. Pensavo che sarebbe stato un film straight-to-video. Ad essere onesti questa fu l'unica ragione per cui lo feci. Pensavo che avrei trascorso tre mesi a Parigi facendo tutta quella roba stunt che nessuno pensava potessi fare, e che poi sarebbe uscito direttamente per l'home-video. Invece divenne un successo enorme. All'inizio me ne vergognai anche un po', ma poi la gente cominciò a inviarmi script di film action" sono state le parole del nostro Liam.

E voi, che considerazione avete di Io Vi Troverò? Pensate sia un capitolo rispettabile della carriera di Liam Neeson o comprendete la vergogna provata dall'attore in un primo momento? Diteci la vostra nei commenti!