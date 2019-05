Liam Neeson nel cast di Kingsman: The Great Game, Vaughn parla del terzo film

Non solo Aaron Taylor-Johnson o Stanley Tucci nel cast di Kingsman: The Great Game. Stando a Deadline un altro volto noto si è aggiunto al cast della nuova pellicola.

Il sito conferma, infatti, che nel prequel di Kingsman vedremo anche l'attore Liam Neeson, sebbene il suo ruolo non sia stato svelato. Kingsman: The Great Game, sempre diretto da Matthew Vaughn, debutterà nei cinema il prossimo febbraio e sarà il primo film della saga ad essere distribuito dalla Fox di proprietà Disney.

Kingsman 3, invece, arriverà dopo il prequel ed i lavori sono già iniziati. La Disney considera il franchise una priorità ed è disposta a dare a Vaughn la possibilità di realizzare altri sequel o prequel.

Parlando del terzo film - e non del prequel - il regista ha anticipato: "Porteremo una conclusione al rapporto tra l'Eggsy di Taron Egerton e l'Harry di Colin Firth. Il capitolo finale del loro rapporto ha bisogno di essere raccontato, e noi siamo pronti a farlo, per questo spero di girare entro la fine dell'anno o l'inizio del prossimo.". A questo punto è probabile che Kingsman 3 possa uscire ad inizio del 2021 se non addirittura alla fine del 2020. Vi terremo aggiornati a riguardo.