Liam Neeson dice basta a Batman e cinecomic: 'Non sono fan del genere'

Liam Neeson ne ha interpretati di ruoli memorabili in carriera, da Taken a Star Wars passando per un capolavoro come Schindler's List e, ovviamente, il Ra's al Ghul visto nel Batman Begins di Christopher Nolan. L'attore, però, sembra aver detto definitivamente basta ai cinecomic.

A spiegarne le ragioni è stato lo stesso Neeson, che ha ammesso in primis di non essere un grande fan del genere di cui proprio la trilogia di Nolan resta uno degli esponenti di maggior rilievo, ma soprattutto di non voler più fare i sacrifici dal punto di vista fisico inevitabilmente richiesti da ruoli come quello di Ra's al Ghul.

"Sarò onesto con voi, per me è no. Non lo rifarò. Non sono un grande fan del genere. Penso che [questi film] rappresentino Hollywood con tutti i suoi crismi, anche dal punto di vista della realizzazione tecnica che ammiro tantissimo, ma non ho più voglia di andare in palestra per tre ore al giorno a pomparmi per riuscire ad entrare in un costume Velcro con un mantello" ha spiegato l'attore.

Un punto di vista sicuramente comprensibile, considerato anche l'inesorabile avanzare dell'età e l'inevitabile diminuire della voglia di fare certi sforzi. Chi invece sta già indossando costume e mantello è Robert Pattinson, che abbiamo visto nelle ultime foto dal set di The Batman; a tal proposito alcuni fan stanno letteralmente impazzendo per un dettaglio del costume che vedremo in The Batman.