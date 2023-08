Liam Neeson è arrivato al centesimo film! È Detective Marlowe, e sta per uscire in Italia

Arriva in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW il film targato Sky Original Detective Marlowe, con protagonista l'amatissimo Liam Neeson all'ennesima collaborazione col regista premio Oscar Neil Jordan.

Il thriller poliziesco neo-noir, nel quale Liam Neeson interpreta il suo centesimo film e festeggia questo traguardo vestendo i panni dell’iconico detective nato dalla penna di Raymond Chandler, Phillip Marlowe, sarà in onda dal 28 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand, anche in 4K.

La storia è ambientata nella Los Angeles del 1939, nella quale il detective privato Philip Marlowe incontra una nuova cliente: giovane, bella e ben vestita, Clare Cavendish (Diane Kruger) è la figlia dell'attrice di Hollywood e icona del cinema Dorothy Quincannon (Jessica Lange) e vuole che Marlowe trovi il suo ex amante, un piccolo spacciatore e dongiovanni di nome Nico Peterson. L'indagine di Marlowe lo porta al Corbata Club, punto di riferimento esclusivo e covo di iniquità per i ricchi e potenti di Los Angeles, gestito da Floyd Hanson (Danny Huston), apparentemente cittadino modello ma segreto custode dello squallido mondo sotterraneo che si nasconde all’interno...

La sceneggiatura di Marlowe è scritta dal Premio Oscar William Monahan ed è basata sul romanzo di John Banville 'La bionda dagli occhi neri: Un'indagine di Philip Marlowe', vincitore del Premio Booker.

Il film fa parte della line-up delle nuove uscite Sky per agosto 2023.