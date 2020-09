Liam Neeson, ecco 5 curiosità sulla star di Unknown - Senza Identità

Questa sera va in onda su Rete 4 Unknown - Senza identità, film del 2011 diretto da Jaume Collet-Serra che vanta tra i suoi protagonisti lo straordinario Liam Neeson. L'attore è noto soprattutto per i suoi film d'azione ma la sua carriera gli ha riservato anche molte altri ruoli di grande spessore. Scopriamo insieme 5 curiosità sul suo conto.

In pochi sanno che la sua carriera avrebbe dovuto prendere tutta un'altra strada. Neeson infatti voleva diventare un insegnante e aveva già frequentato due anni al college di formazione per professori a Newcastle. Insomma la carriera cinematografica è stata solo un ripiego.

La sua più grande passione è il pugilato, il suo naso ne è la dimostrazione. É stato addirittura campione senior dell’Ulster. Ha deciso di smettere temendo conseguenze ben più gravi per la sua salute avendo avuto una grave perdita di conoscenza.

Nel corso della sua carriera Liam Neeson ha ricoperto molti ruoli emblematici ma, ne ha persi molti altri. In molti ignorano che suo doveva essere il ruolo di James Bond in GoldenEye e avrebbe potuto essere anche il conte Van Helsing in Dracula di Bram Stoke. Inoltre Daniel Day-Lewis gli ha soffiato la parte di Lincoln nell'omonimo film che gli ha garantito addirittura la vincita di un Oscar.

Liam Neeson è terrorizzato dalle altezze. La sua acrofobia gli ha impedito molte volte di affrontare al meglio alcune scene d'azione essendo costretto a ricorrere a degli stuntman. La sua vita è stata segnata da un grave lutto. Neeson ha perso infatti sua moglie Natasha Richardson a causa di un trauma cranico procuratosi mentre sciava a Mont Tremblant.

