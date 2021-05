Liam Neeson, i 10 migliori film con la star di Taken secondo la critica

Questa sera Italia 1 trasmette Taken 3 - L'ora della verità, terzo capitolo della saga che ha dato il via alla carriera action a scoppio ritardato di Liam Neeson. L'attore però nel corso degli anni ci ha regalato una serie di grandi interpretazioni anche e soprattutto nel campo del dramma.

In occasione del suo ritorno in tv, dunque, abbiamo deciso di proporvi i migliori film in cui è apparso Neeson secondo la critica, come sempre a partire dai punteggi indicati dagli aggregatori di recensioni più utilizzati al mondo: Rotten Tomatoes e Metacritic.

Inevitabilmente, in testa alle classifiche di entrambi i siti troviamo (con netto distacco) l'acclamato Schindler's List di Steven Spielberg, che coincide con quello che probabilmente è il ruolo più iconico e amato dell'intera filmografia della star, ovvero l'imprenditore tedesco realmente esistito Oskar Schindler. Scorrendo le liste troviamo poi pellicole come il divertentissimo The LEGO Movie, Mariti e mogli di Woody Allen, La ballata di Buster Scruggs dei fratelli Coen, Batman Begins e il biopic Kinsey, per cui ha ottenuto una candidatura come miglior attore in un film drammatico ai Golden Globe

Di seguito potete trovare le top 10 al completo:

Rotten Tomatoes

Schindler's List (98%) The LEGO Movie (87%) Mariti e mogli (93%) Ordinary Love (93%) Ponyo sulla scogliera (91%) Widows (91%) Kinsey (90%) La Ballata di Buster Scruggs (89%) Sette minuti dopo la mezzanotte (86%) Batman Begins (84%)

Metacritic

Schindler's List (94) Widows (84) The LEGO Movie (83) Kinsey (79) Silence (79) La ballata di Buster Scruggs (79) Sette minuti dopo la mezzanotte (76) Gangs of New York (72) L'ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo (71) Batman (70)

Cosa ne pensate di queste classifiche? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Taken 3.