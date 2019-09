Liam Cunningham e Sasha Luss nel nuovo war-movie The Last Front

Variety riporta in esclusiva che Liam Cunningham e Sasha Luss hanno firmato per ruoli da protagonisti in The Last Front, un film prodotto in Belgio e ambientato ai tempi della Prima Guerra Mondiale.

Cunningham è famoso in tutto il mondo per il suo ruolo di Sir Davos Seaworth in Game of Thrones, mentre la Luss ha interpretato il ruolo principale in Anna, l'ultimo thriller di Luc Besson. Julien Kerknawi dirigerà il film, che rappresenta il suo debutto alla regia ed è un adattamento del suo cortometraggio A Broken Man. Il cortometraggio è stato girato in fiammingo, ma il film sarà in inglese.

La Harald House penserà alla produzione tramite Kristian Van der Heyden e Virginie Hayet. La storia segue un contadino rimasto vedono, Leonard (Cunningham), che insieme alla sua famiglia si ritrova nel bel mezzo di una guerra che non comprende. La vicenda avrà luogo durante i primi giorni del conflitto con l'avanzare della macchina da guerra tedesca e durante l'evento passato alla storia come Stupro del Belgio. La Luss interpreterà Louise, la fidanzata del figlio di Leonard, Adrien.

A complicare la situazione il fatto che un distaccamento di truppe tedesche, che sta cercando di mettersi in salvo in Francia, prenderà in ostaggio la figlia minore di Leonard, Johanna. Man mano che gli eventi si svolgono, l'agricoltore lotterà sempre più duramente per la libertà della sua comunità.

Kerknawi ha detto che vuole deliberatamente allontanarsi dai soliti tropi dei film della prima guerra mondiale. "Niente trincee, niente alleati o tedeschi" ha detto. "Voglio mostrare alla gente come siano state le persone a dover gestire la prima guerra mondiale, come hanno dovuto combattere e lottare in prima persona".

Ha aggiunto: "Con The Last Front sto descrivendo una storia che è accaduta più di mille volte nei primi giorni della Grande Guerra, ma non è mai stata tradotta sul grande schermo"

Il film entrerà in produzione, in location in Belgio, il 7 ottobre. Verrà distribuito nell'inverno 2020.

Un altro film ambientato nella Prima Guerra Mondiale è 1917 di Sam Mandes, in arrivo prossimamente. Per quanto riguarda la Seconda Guerra Mondiale invece è in uscita Midway, di Roland Emmerich: per altri approfondimenti, recuperate il trailer di Midway e il trailer di 1917.