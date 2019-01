Lexi: Rose Byrne nel cast del nuovo film dei creatori di Una Notte da Leoni

La nuova commedia della CBS Films Lexi nelle scorse ore ha aggiunto al proprio cast in continua espansione la due volte candidata al Golden Globe Rose Byrne.

Oltre all'attrice di Troy, Insidious e Insidious 2 - Oltre i Confini del Male, la produzione ha annunciato anche l'ingresso nel cast di Wanda Sykes (Curb Your Enthusiasm, Black-ish), Justin Hartley (Smallville, Little), Ron Funches (Undateable) e Charlyne Yi (The Disaster Artist).

Lexi è descritto come una commedia che racconta i vari problemi che insorgono nella vita di una persona quando si ama il proprio telefono più di quanto si ami qualsiasi altra cosa. Il film è co-scritto e co-diretto da Jon Lucas e Scott Moore, il duo creativo di Una Notte da Leoni e Bad Moms.

Tra i produttori anche Suzanne Todd (Bad Moms), Mark Ross e Alex Ginno. "Parlando per tutti quelli perennemente innamorati e sempre più terrorizzati da come il loro telefono impara a conoscerli, non vedo l'ora che questo straordinario gruppo di attori e cineasti esplori gli effetti collaterali della troppa tecnologia", ha dichiarato Terry Press, presidente di CBS Films.

Nel cast del film anche anche Adam Devine (Pitch Perfect), Alexandra Shipp (Tragedy Girls, Dark Phoenix) e Michael Pena (Ant Man and the Wasp).