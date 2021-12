Lex Luthor: Bryan Cranston è il villain di Superman in questa incredibile fan art

Spesso il mondo delle fan art aiuta produzioni e appassionati a sondare il terreno alla ricerca di piccole suggestioni e spunti per i prossimi film al cinema o determinati ruoli da assegnare. In questo senso, oggi vi sveliamo il lavoro che l'artista Bryan Zapp ha realizzato immaginando Bryan Cranston nell'iconico ruolo di Lex Luthor per un film.

L'opera di Zapp è pensata per essere una sorta di "teaser poster" per un film immaginario su Lex Luthor, la nemesi di Superman nei fumetti DC che nel corso degli anni ha avuto diverse iterazioni cinematografiche e altrettanti interpreti sempre di rilievo. Gene Hackman lo interpretò nella saga classica di Superman negli anni '80 mentre il ruolo poi andò a Kevin Spacey per il film "revival" Superman Returns diretto da Bryan Singer. Più recentemente, nella narrativa del DC Extended Universe, il ruolo di Lex Luthor è stato interpretato da Jesse Eisenberg, apparso in Batman v Superman: Dawn of Justice e nella scena post-titoli di coda di Justice League (nella versione cinematografica rimaneggiata da Joss Whedon).

Chissà se la Warner non accetti la provocazione e realizzi un film su Luthor allo stesso modo in cui qualche anno fa ha prodotto con successo un film su Joker con Joaquin Phoenix protagonista, sbancando sia alla Mostra di Venezia che ai successivi Premi Oscar.

Nel frattempo, Zack Snyder ha commentato i piani futuri su Superman al momento al vaglio alla Warner Bros con J.J. Abrams: "La mia sensazione su questo progetto è una sola: amo JJ, amo tutto quello che ha fatto in passato e sono molto interessato a vedere cosa succede. Io amo Henry nei panni di Superman, ovviamente lo amo. È il mio Superman. Ma reputo questa mossa molto audace e interessante e probabilmente attesa da molte persone per molto tempo".