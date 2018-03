Lewis Tan conferma il suo ruolo all'interno di Deadpool 2

Con l'uscita del nuovo trailer ufficiale di Deadpool 2 , è stata confermata la formazione dellaall'interno del cinefumetto della Fox, in attesa dello spin-off diretto da

Sappiamo che, a parte Ryan Reynolds - interprete del personaggio di Deadpool - nella X-Force ci saranno che Domino (Zazie Beetz), Bedlam (Terry Crews) ed il personaggio ancora senza un nome interpretato da Bill Skarsgard (It). Ed ora scopriamo, grazie proprio all'attore in questione, chi interpreterà Lewis Tan nel film.

Tan (Iron Fist) era rumoreggiato nella pellicola in arrivo a maggio, ma ora è l'attore che lo conferma su Instagram - vedete il post qui sotto - e annuncia, inoltre, che interpreterà il personaggio di Shatterstar.

La sinossi diffusa dalla Fox è la seguente: "Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry,mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo"