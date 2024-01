Levon's Trade: grosse novità sul film di David Ayer, Sylvester Stallone e Jason Statham

Dopo il successo di The Beekeper, il regista David Ayer tornerà ad unire le forze con Jason Statham nel nuovo film Levon's Trade, scritto nientemeno che da Sylvester Stallone.

Come si legge in queste ore su Deadline, Amazon MGM ha firmato un accordo sulla distribuzione di Levon's Trade, con lo studio che ha acquisito i diritti sia per l'uscita nelle sale americane sia per i diritti di streaming in diversi territori internazionali chiave. Secondo quanto riferito, lo studio dietro al film, Black Bear, ha anche venduto i diritti di distribuzione cinematografica internazionale a diversi partner. La notizia della firma di Amazon MGM per un'importante uscita nelle sale arriva a pochi giorni dalle polemiche riguardanti il remake di Road House di Doug Liman, inizialmente previsto per un'uscita nelle sale ma successivamente dirottato sulla piattaforma di streaming on demand di Prime Video, cosa che avrebbe fatto infuriare tanto il regista quanto il protagonista Jake Gyllenhaal.

Basata sull'opera omonima di Chuck Dixon, la sceneggiatura di Levon's trade è stata scritta da Sylvester Stallone, con la storia che segue un ex agente delle operazioni segrete che, nel tentativo di lasciarsi la sua vecchia professione alle spalle, finisce per essere trascinato in un mondo di cospirazioni criminali e giustizia privata.

