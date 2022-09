Abbiamo letto Heat 2: cosa succede nel libro prequel sequel (diventerà davvero un film?)

Heat 2 di Michael Mann ha una data di uscita anche in Italia dopo essere stato pubblicato negli Stati Uniti all'inizio di agosto, e se siete fan del capolavoro del 1995 con Al Pacino e Robert De Niro proprio non potete perdervi questo nuovo capitolo delle loro iconici personaggi.

Senza dilungarci in eventuali spoiler per non guastare la lettura a chi ha deciso di aspettare l'edizione italiana (la versione originale è già disponibile per l'acquisto, per chiunque mastichi un po' di inglese), sappiate che, per stessa ammissione di Michael Mann - che ha scritto il romanzo, che segna il suo esordio, insieme a Meg Gardiner - l'impostazione di Heat 2 è la stessa de Il padrino: Parte II, dunque quella di una storia che abbia l'afflato di una saga epica e l'obiettivo di espandere la storia racconta nel primo film.

Esattamente come il lungometraggio di Francis Ford Coppola (che, curiosamente, vide protagonisti proprio Al Pacino e Robert De Niro), infatti, Heat 2 è sia prequel che sequel di Heat e la sua storia si snoda attraverso numerose storyline che seguono i personaggi principali del film (Vincent Hanna e Neil McCauley, ma anche il Chris Shiherlis di Val Kilmer) prima e dopo la fatidica rapina nel centro di Los Angeles: la storia si muove intorno a quella del film - ambientato nel 1995 - e abbraccia un arco temporale che va dal 1988 al 2000, raccontando di come un terribile caso seguito da Hanna a Chicago si sia connesso con un colpo che la banda di Neil e Chris stava organizzando da quelle parti, e proseguendo la storia di Chris (ferito, braccato dalla polizia) in fuga dopo i titoli di coda dell'opera originale.

C'è dentro praticamente tutto quello che si può aspettare da una opera di Michael Mann, al punto che Heat 2 può sembrare un contenitore di tutto il cinema dell'autore (ci saranno situazioni alla Manhunter, altre che sembrano ricalcare Miami Vice 06 o addirittura Blackhat con Chris Hemsworth) e forse non è un caso che, si, Heat 2 diventerà un film: lo ha confermato lo stesso Mann, annunciando che i lavori sono già in corso. I dettagli scarseggiano e il regista si è rifiutato di diffonderli, ma già si domanda come potrà essere risolto il problema del casting: come spiegato in questo articolo, adattando il romanzo il film di Heat 2 dovrà seguire i personaggi di Al Pacino, Robert De Niro e Val Kilmer in due diverse linee temporali, ringiovanendo tutto il cast del film originale sia per adattarne l'età alla storyline prequel sia a quella sequel (comunque ambientata oltre vent'anni fa rispetto al nostro tempo).

A domanda specifica sull'argomento, come capirete un problema non da poco, Mann ha rivelato di avere 'molti modi diversi' per risolvere la cosa, senza aggiungere altro. Che voglia ricorrere al de-aging? Oppure sceglierà dei nuovi attori? Comunque vada, vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

Heat 2, lo ricordiamo, uscirà in Italia il 27 settembre.