Letitia Wright, la star di Black Panther elimina i suoi account social dopo il post No-Vax

La star di Black Panther Letitia Wright ha deciso di eliminare tutti i suoi profili social dopo le polemiche suscitate da un suo post contro i vaccini pubblicato nei giorni scorsi.

L'attrice, nota soprattutto per il ruolo di Shuri nel film Marvel con protagonista Chadwick Boseman, aveva infatti condiviso un video proveniente dal canale Youtube On The Table in cui veniva messa in dubbio la legittimità del vaccino destinato a limitare la diffusione del Covid-19 ma, si parlava anche dei cambiamenti climatici in larga parte attribuiti alla Cina così come la diffusione del virus. Nella clip condivisa da Letitia Wright non mancavano poi nemmeno alcuni commenti transfobici. YouTube ha rimosso il video in questione per violazione dei suoi termini di servizio.

L'attrice nei giorni scorsi sia era anche scusata per questa suo clamoroso errore, sostenendo di essere semplicemente preoccupata per il contenuto di questo vaccini che ancora non sono stati studiati in maniera particolarmente approfondita. Resta da vedere cosa farà la Disney e in particolare il mondo Marvel in merito. Sembra però che anche i suoi colleghi dell'MCU non abbiano apprezzato una simile svista. Voi cosa ne pensate di questo errore di Letitia Wright? L'attrice merita una seconda opportunità? Come sempre, fatecelo sapere nei commenti.