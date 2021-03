Letitia Wright ringrazia Chadwick Boseman per Black Panther: 'Mi ha cambiato la vita'

Nella giornata di lunedì Chadwick Boseman ha ricevuto una nomination postuma all'Oscar come miglior attore protagonista, per la sua interpretazione in Ma Rainey's Black Bottom. La collega Letitia Wright gli ha dedicato un commosso omaggio su Vogue, ringraziandolo per averle offerto l'opportunità di recitare in Black Panther nel 2018.

L'attrice, protagonista in passato di alcuni tweet controversi come Gina Carano, ha scritto che il ruolo di Shuri, sorella del personaggio interpretato da Chadwick Boseman nel film dei Marvel Studios, le ha cambiato la carriera e la vita.

"Vorrei aver avuto modo di dirgli addio. Vorrei potergli dire quanto mi ha ispirato. Quanto è amato dal mondo" sono le parole di Letitia Wright. "Quanto gli sono grata per aver visto me, una giovane donna nera della Guyana, un pesce piccolo in un grosso stagno. Per come il suo sì ad ammettermi nel suo mondo ha cambiato la mia vita per sempre. Per il suo atto disinteressato di condividere il suo spirito e il suo dono con noi."

Letitia Wright ha continuato raccontando di aver incontrato per la prima volta Chadwick Boseman a un provino a Los Angeles nel 2016, e di come abbia trovato in lui "il fratello maggiore che non ho mai avuto". Al loro successivo incontro, poi, il compianto attore "aveva già detto a mia insaputa, al suo team e alla Marvel, che gli sembrava di aver trovato in me una sorella."