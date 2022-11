Letitia Wright ricorda: 'Seppi della morte di Chadwick dai messaggi di condoglianze'

La morte di Chadwick Boseman è stata un trauma inatteso non solo per i fan Marvel, ma anche e soprattutto per le sue co-star: per il cast di Black Panther la notizia giunse improvvisa e spietata proprio come fu per tutti noi, come dimostrano le parole con cui Letitia Wright ha voluto ricordare quegli angoscianti attimi.

Wright ha raccontato di aver semplicemente letto un "Le mie condoglianze" tra i messaggi appena sveglia: "Ma non era chiaro per chi fossero quelle condoglianze. Quindi pensai: 'Le mie condoglianze' per cosa? Di cosa sta parlando questo tipo?" Dopodiché i messaggi presero ad aumentare: "Pensai: 'Qualcuno si sta prendendo gioco di me? Perché non è uno scherzo divertente'. Così feci la prima cosa che chiunque avrebbe fatto: chiamai Chad".

L'attrice, che ha omaggiato Boseman alla premiere di Black Panther: Wakanda Forever, ha quindi proseguito raccontando di aver contattato Daniel Kaluuya: "Ero tipo: 'Hey, penso che la gente stia delirando. Ti do 5 secondi per dirmi che nulla di tutto ciò è reale'. Ma lui restò in silenzio. Allora gli dissi: 'Ok, bene, se tu non vuoi dirmelo continuerò a chiamare Chad finché non risponderà'".

Un racconto straziante che rende bene l'idea della discrezione con cui Boseman abbia affrontato la malattia, tenendone all'oscuro persino i colleghi e gli amici più intimi. Una perdita incommensurabile, che ha infine trovato sfogo in Black Panther: Wakanda Forever, l'addio dei Marvel Studios a Chadwick Boseman.