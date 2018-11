Letitia Wright nel remake di Quasi Nemici, prodotto da John Legend

Variety riporta che la star dei Marvel Studios Letitia Wright sarà la protagonista di Le Brio, remake americano della famosa e omonima dramedy francese arrivata in Italia col titolo di Quasi Nemici - L'importante è avere ragione.

La Wright servirà anche come produttrice esecutiva del film al fianco di John Legend, che produrrà attraverso la sua compagnia Get Lifted Film Company.

L'originale Le Brio è stato diretto dal regista francese di origine israeliana Yvan Attal. Il film segue la storia di una giovane donna franco-araba di nome Neïla Salah, interpretata dalla cantante-attrice Camelia Jordana, originaria di un quartiere poverissimo. A causa del suo sogno di diventare un avvocato, si iscrive all'università, e nel primo giorno di lezioni subisce un'umiliazione pubblica razziale dal suo professore Pierre Mazard, interpretato da Daniel Auteuil. A causa dell'incidente, il preside della scuola costringe Mazard a diventare l'allenatore di Neila per un concorso annuale, così da fare ammenda per il suo comportamento inaccettabile.

Il produttore francese Dmitri Rassam (Il Piccolo Principe) e Mike Jackson produrranno il remake con la Endeavour Content. "Con il grande contributo creativo della Get Lifted Film Company, il remake avrà più di una piega politica del film francese per riflettere l'attuale clima teso e le relazioni di razza negli Stati Uniti", ha detto Rassam. "In definitiva, il film mostrerà come la condivisione della conoscenza può aiutare a costruire ponti tra persone di diverse generazioni e background, così come aiutare le persone a superare i propri pregiudizi e la propria rabbia."

Il remake esplorerà la complicata relazione tra uno studente e un professore che provengono da diversi contesti etnici e sociali. Le riprese inizieranno nei primi mesi del 2019.

Letitia Wright tornerà ad aprile in Avengers 4, e prossimamente in Black Panther 2.