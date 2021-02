Letitia Wright prima di Gina Carano: perchè la Disney non ha punito i suoi tweet?

Il licenziamento di Gina Carano da parte della Disney ha provocato una marea di reazioni contrastanti sui social media che non sembrano placarsi nemmeno dopo giorni. Da un lato ci sono i fan che hanno accolto positivamente la notizia dell'addio di Carano mentre dall'altra parte diversi follower hanno protestato, preparando anche una petizione.

Molti utenti hanno sottolineato come la Disney, secondo il loro punto di vista, abbia usato due pesi e due misure con Gina Carano e la star di Black Panther, Letitia Wright.

L'attrice lo scorso anno pubblico dei tweet piuttosto controversi che vennero poi cancellati, così come l'account social, che Wright decise di chiudere definitivamente.



Un nuovo report sull'affaire-Carano, spiega che la Disney ha semplicemente permesso al polverone creato dai tweet di Letitia Wright di fare il loro corso e di finire nel dimenticatoio, di fatto non venendo mai più menzionato.

La differenza è probabilmente dovuta al fatto che Gina Carano, nonostante i ripetuti richiami della Disney, ha insistito nelle sue dichiarazioni sui social, senza rispettare le volontà della major, che alla fine ha deciso di allontanare l'attrice.



L'addio di Gina Carano alla Disney è diventato ufficiale soltanto qualche giorno fa; dopo lo scandalo potrebbe esserci un recast per il ruolo di Cara Dune in The Mandalorian, dopo che Gina Carano ha interpretato il personaggio nelle prime due stagioni dello show disponibile su Disney+.