Letitia Wright confermata in Infinity War, Evangeline Lilly parla di Avengers 4

In attesa di vederla in azione dal 14 febbraio in Black Panther al fianco di suo fratello

"E' stata un'esperienza straordinaria" ha spiegato la giovane attrice "E' stato surreale vedere alcuni di questi personaggi che ho visto per anni sul grande schermo e dover recitare al loro fianco. Ovviamente, non posso dire chi di loro... ma è stato straordinario. Continuo ad usare la parola 'straordinario' troppo spesso. Dovrei semplicemente scrivere un grosso cartellone con su scritto 'la mia esperienza in Black Panther e in Avengers: Infinity War è stata straordinaria!'. Ma, si, è stato straordinario".

Dalle prime opinioni a caldo della stampa, il personaggio di Shuri è uno dei migliori del cinefumetto. Intanto, anche Evangeline Lilly ha confermato la sua presenza in Avengers 4, in arrivo nel 2019, dove riprenderà il ruolo - seppur brevemente, a quanto pare - di Hope van Dyne/Wasp: "Apparirò in Avengers 4! Non tantissimo. Non ci sarò in tante sequenze, ma sarò parte del cast! E' stato strepitoso lavorare con quel cast".

Per ora possiamo ammirare Wasp questo luglio in Ant-Man and the Wasp.