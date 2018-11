Letitia Wright conferma il suo ritorno per Black Panther 2

In seguito ad Avengers: Infinity War, tutto il futuro del Marvel Cinematic Universe è incerto, soprattutto i personaggi che lo abitano. Nonostante questo, i Marvel Studios stanno già ufficializzando qualche film che vedremo nella prossima Fase dell'Universo Marvel.

Tra questi c'è Black Panther 2, sempre scritto e diretto da Ryan Coogler che, con molta probabilità, arriverà in tempo per il 2021. Visto ciò che accade alla fine di Avengers: Infinity War, però, nessuno della produzione, Coogler compreso, si sbilancia sui personaggi che rivedremo nel sequel né sull'ambientazione del film.

E' chiaro che dietro ci sia una motivazione validissima: Avengers 4 uscirà a maggio 2019, e con molta probabilità solo allora sapremo come le cose si risolveranno all'interno del Marvel Cinematic Universe. Eppure Deadline ha già confermato un ritorno nel cast del sequel. Secondo il sito web, infatti, Letitia Wright è già stata confermata nei panni di Shuri, la sorella di T'Challa, all'interno del cinecomic.

Alla fine di Infinity War il fato di Shuri è incerto (secondo i report è viva e vegeta) e dovrebbe avere un ruolo anche nel prossimo Avengers, quindi un suo ritorno in Black Panther 2 è più o meno scontato. Ma sul suo ruolo nel sequel nessuno si sbilancia, non ancora... fino a che, almeno, non vedremo Avengers 4.