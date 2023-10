Letitia Wright compie 30 anni: quanto ha guadagnato per Black Panther: Wakanda Forever?

Letitia Wright sarà chiamata presumibilmente a ricoprire un ruolo via via sempre più importante nel Marvel Cinematic Universe che verrà: la scomparsa di Chadwick Boseman ha messo gli Studios nella condizione di dover mettere la sua Shuri al centro delle vicende del Wakanda, come dimostrato già in Black Panther 2.

Nel film che ha fatto da commiato all'indimenticabile star di T'Challa, infatti, l'attrice che oggi spegne 30 candeline è stata protagonista indiscussa al fianco della new entry Riri Williams e, ovviamente, del villain Namor: ma che valore ha avuto, dal punto di vista economico, la promozione della nostra Letitia?

Stando a quanto leggiamo in rete, l'ingaggio corrisposto dalla produzione a Letitia Wright per Black Panther: Wakanda Forever corrisponderebbe a 700.000 dollari: cifre ovviamente importanti, che pongono Wright in una posizione di una certa forza seppur non ancora al livello dei nomi di prima fascia del Marvel Cinematic Universe (i vari Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch, Brie Larson, Tom Hiddleston e così via, senza scomodare chi non fa più parte del franchise).

Siamo solo agli inizi o la stella di Shuri è destinata a calare in luminosità? Diteci la vostra nei commenti! Proprio Letitia Wright, intanto, ha fatto un pronostico sulla sua prossima comparsa nel Marvel Cinematic Universe.