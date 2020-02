Letitia Wright di Black Panther e Tamara Lawrance protagoniste di The Silent Twins

È Deadline a rendere noto che Letitia Wright, attrice conosciuta ai più per il ruolo di Shuri in Black Panther, reciterà al fianco di Tamara Lawrence in The Silent Twins, film basato sull'omonimo libro scritto dalla giornalista investigativa Marjorie Wallace che racconta la storia vera delle "Gemelle che non parlavano".

Stando alla descrizione, la pellicola racconta la "terrificante vera storia" di due sorelle gemelle in perenne silenzio che comunicano tra di loro attraverso un linguaggio segreto. Nella loro adolescenza diventano ossessionate dallo scrivere fiction, dai ragazzi e dalla criminalità, ma andando avanti il loro legame si trasformerà in qualcosa di molto più pericoloso.

Prodotto da Anita Gou, che ha di recente ha lavorato all'apprezzato The Farewell - Una bugia buona con Awkwafina, insieme a Ben Pugh, Joshua Horsfield (Ironbark) e Claudia Smiejia-Rostworowska (High Life), il film sarà diretto da Agnieszka Smoczynska - al suo debutto in lingua inglese - e inizierà le riprese intorno ad aprile.

La Wright, apparsa nel 2019 in Avengers: Endgame, è stata nominata agli Emmy per il suo ruolo in Black Mirror e l'anno scorso è stata onorata con il BAFTA Rising Star Award, premio che viene assegnato ai migliori attori emergenti del Regno Unito. In futuro, l'attrice apparirà in anche Assassinio sul Nilo, atteso seguito di Assassinio sull'Oriente Express diretto e interpretato nuovamente da Kenneth Branagh.