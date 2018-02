Letitia Wright di Black Panther parla della sua Shuri e di Avengers: Infinity War

Mentre Black Panther sta superando le aspettative al box-office mondiale, una delle protagoniste del cinefumetto,, è tornata a parlare della sua, denominata la persona più intelligente dell'intero Marvel Cinematic Universe.

"E' un bene che sia definita in questo modo perché è una persona giovane e può inspirare tantissimi altri giovani" spiega Letitia Wright in una nuova intervista esclusiva "Tony Stark e Bruce Banner sono grandiosi, non sto parlando solo di attori, ma nei film. Sono personaggi iconici ed essere messa al loro pari... e non sono nemmeno io ad averlo detto! L'ha detto il presidente dei Marvel Studios, e l'ha detto Nate Moore ed hanno creato una grandissima reazione. Per loro Shuri è la persona più intelligente di quest'Universo e io di certo lo apprezzo".

In attesa di rivederla anche in un possibile Black Panther 2 (piuttosto scontato, visti gli incassi stellari al botteghino in queste ore), Shuri sarà presente nel cast dell'atteso Avengers: Infinity War in arrivo ad aprile in Italia. "Shuri apparirà e farà quel che c'è bisogno di fare" spiega l'attrice "Avengers sarà straordinario. Quest'anno voi siete molto, ma molto fortunati. La Marvel vi sta facendo tanti regali. Avete visto Black Panther, poi arriveranno Avengers, Ant-Man and the Wasp e poi Captain Marvel. E poi il prossimo anno avrete un altro Avengers!".