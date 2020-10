Let Them All Talk, svelata l'uscita del nuovo film di Steven Soderbergh su HBO Max

Il mese scorso Steven Soderbergh aveva anticipato che il suo nuovo film, Let Them All Talk, avrebbe debuttato nel catalogo di HBO Max entro la fine dell'anno, e ora è arrivata un'ulteriore conferma da parte di Entertainment Weekly.

In uno speciale dedicato all'ultima fatica del regista di Panama Papers, infatti, la rivista ha rivelato che il film arriverà su HBO Max a dicembre, a data ancora da definire. Essendo il servizio non ancora disponibile in Italia, da noi la pellicola potrebbe seguire la stessa strada de Le Streghe di Robert Zemeckis, che salterà le sale italiane per approdare direttamente in esclusiva negli store digitali.

Dall'anteprima di EW arriva inoltre qualche nuovo dettaglio sulla realizzazione del film, che stando a Meryl Streep è stato girato in appena due settimane. "Gli ho detto che avrebbe rovinato tutto per ogni regista, scenografo e tutto il resto perché ha realizzato il film per 25 centesimi - so che è stato pagato così" ha spiegato l'attrice, che sarà affiancata da Lucas Hedges e Gemma Chan. "Poi ha girato il film in due settimane, è stato come un giro gratuito in barca."

Ricordiamo che il film vedrà Meryl Streep nei panni di una celebre autrice che parte per un viaggio insieme ad alcune delle sue più vecchie amiche per divertirsi e distendere un po' la tensione accumulata dal lavoro. Hedges impersonerà il nipote della protagonista, che finirà per essere coinvolto in una relazione romantica con un'agente letteraria interpretata da Gemma Chan.