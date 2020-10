Black Adam, The Rock conferma quando inizieranno le riprese del film DC

Dwayne Johnson ha pubblicato su Instagram una foto dal set di Red Notice, action targato Netflix in cui apparirà al fianco di Ryan Reynolds e Gal Gadot, per aggiornare i fan sui progetti che lo vedranno impegnato nei prossimi mesi.

A novembre, una volta terminate le riprese di Red Notice, la star si dedicherà immediatamente allo sviluppo di Young Rock, comedy NBC composta da 11 episodi e ispirata al suo passato per cui ha lavorato anche alla sceneggiatura del pilot.

Successivamente, come anticipato nei mesi scorsi, a primavera 2021 entrerà finalmente in produzione anche Black Adam, pellicola che firmerà il debutto di The Rock nell'universo DC sia come interprete principale che come produttore.

Previsto inizialmente per il 22 dicembre 2021, Black Adam è stato rimandato in seguito ai recenti spostamenti nel calendario Warner Bros e al momento non ha una data di uscita. Ricordiamo che il film è diretto da Jaumet Collett-Serra, che ha già collaborato con Johnson per la pellicola Disney Jungle Cruise, e vedrà nel cast anche Noah Centineo nei panni di Atom Smasher e Aldis Hodge in quelli di Hawkman. Di recente, Deadline ha confermato anche la presenza di Sarah Shahi nel ruolo di Isis, la controparte femminile del protagonista.