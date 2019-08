Let Them All Talk di Steven Soderbergh e con Meryl Streep sbarcherà su HBO Max

Mentre è alta l'attesa tra i giornalisti e i cinefili per vedere il suo prossimo The Laundromat alla Mostra del Cinema di Venezia 2019, l'infaticabile Steven Soderbergh continua questa seconda parte di carriera a tutto gas, senza fermarsi un attimo, tanto che è già tornato dietro la macchina da presa per un altro film.

Stiamo parlando del già annunciato Let Them All Talk, che riunirà per la seconda volta di seguito Soderbergh con Meryl Streep. La storia del progetto ruota attorno a una celebre autrice che parte per un viaggio insieme ad alcune delle sue più vecchie amiche per divertirsi e distendere un po' la tensione accumulata dal lavoro. Nel film troveremo anche Lucas Hedges nei panni del nipote del personaggio della Streep, che finisce per essere coinvolto in una relazione romantica con un'agente letteraria interpretata da Gemma Chan.



La produzione di Let Them All Talk è iniziata la scorsa settimana a New York e continuerà poi a bordo della Queen Mary 2 e poi in Inghilterra per altre tre settimane. La notizia del giorno, riportata da Deadline, è comunque che HBO Max, piattaforma streaming dell'emittente americana, ha acquistato i diritti di distribuzione del film.



La responsabile dei contenuti originali HBO Max, Sarah Aubrey, ha dichiarato: "Lavorare con Steven Soderbergh e con questo cast stellare guidato da Meryl Streep è davvero elettrizzante e ridefinisce lo standard di HBO Max".



Let Them All Talk non ha ancora una data d'uscita.