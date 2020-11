Let Them All Talk: Meryl Streep è strepitosa nel trailer del nuovo film di Soderbergh

HBO Max ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Let Them All Talk, l'ultima fatica di Steven Soderbergh girato all'interno di una nave da crociera in tempo di lockdown e con protagonista un'irresistibile Meryl Streep, alla sua seconda collaborazione con il regista. Il film sarà distribuito sulla piattaforma il prossimo dicembre.

La storia di Let Them All Talk ruota attorno a una celebre autrice che parte per un viaggio insieme ad alcune delle sue più vecchie amiche per divertirsi e distendere un po' la tensione accumulata dal lavoro. Nel film troveremo anche Lucas Hedges nei panni del nipote del personaggio della Streep, che finisce per essere coinvolto in una relazione romantica con un'agente letteraria interpretata da Gemma Chan.

L'intera produzione della pellicola, come accade sempre più spesso con Soderbergh, è stata tutt'altro che convenzionale: le riprese sono durate solamente due settimane con una troupe e un cast tecnico ridotto al minimo. Gli attori hanno improvvisato la maggior parte delle loro battute senza disporre di uno script vero e proprio, ma avendo a disposizione solo delle note dove a grandi linee veniva descritto il progetto, ad opera della scrittrice Deborah Eisenberg, che guidava anche gli attori sul set. Soderbergh ha anche girato il film servendosi di una macchina da presa RED Komodo Dragon, all'epoca un prototipo innovativo.

Nel resto del cast troviamo anche la due volte Premio Oscar Dianne Wiest, Candice Bergen, e come detto Lucas Hedges. Nel film la Streep è una scrittrice affermata che si imbarca sulla Queen Mary II per andare in Regno Unito e ricevere un prestigioso premio letterario. Nel viaggio inviterà anche due amiche e il nipote più giovane. Durante il viaggio riemergeranno vecchie ferite mai guarite.

HBO Max distribuirà Let Them All Talk sulla sua piattaforma digitale il 10 dicembre 2020.

Soderbergh è reduce dall'esperienza con Netflix per Panama Papers e High Flying Bird, quest'ultimo girato interamente con un iPhone 8.