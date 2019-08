Let Them All Talk, Steven Soderbergh di nuovo con Meryl Streep

Maestro di Cinema a tutto tondo, Steven Soderbergh sta tenendo in grande considerazione il legame artistico con Meryl Streep: l’esperienza vissuta per The Laundromat sembra aver messo le giuste carte in tavola per Let Them All Talk, film attualmente in fase di ripresa.

Dal 1985 Steven Soderbergh ha attraversato generazioni cinematografiche raccontando piccole e grandi storie d’autore: il rapporto recente con Netflix gli ha permesso di distribuire con successo le sue due ultime pellicole, ovvero l'opera sportiva High Flying Bird e The Laundromat, film sulla diffusione dei Panama Papers impreziosito dall’interpretazione di Meryl Streep.

Proprio con l’attrice statunitense si sta girando Let Them All Talk: la sceneggiatura è letteralmente blindata ma lo stesso Soderbergh si è sbottonato con un post su Twitter datato 14 Agosto 2019 dove annuncia il primo giorno di riprese del film.

Negli ultimi anni il regista ha deciso di tenere pubblico e critica a distanza dalle fasi di realizzazione delle sue pellicole, diffondendo le informazioni con il contagocce come accaduto con Dietro i candelabri (2013) e La truffa dei Logan (2017); in questo caso Soderbergh ha fatto trapelare che per il film adotterà la nuova RED camera Komodo Dragon.

Per la cronaca, il regista David Fincher ha utilizzato lo stesso modello per Mank, il suo prossimo film girato in bianco e nero.

Accanto a Meryl Streep in Let Them All Talk reciterà anche Gemma Chan, giovane attrice vista fra l’altro in Animali fantastici e dove trovarli (2016) e Captain Marvel (2019).