Let it be: Peter Jackson fa risorgere il film perduto dei Beatles, in arrivo su Disney+

Il regista de Il signore degli anelli Peter Jackson aveva promesso un nuovo film dei Beatles dopo il capolavoro Get Back, e a quanto pare ha rispettato la parola data...ma con un gradito colpo di scena!

Il progetto infatti si è rivelato essere nientemeno che la versione restaurata di Let It Be, il film perduto del 1970 sui Beatles diretto dal regista Michael Lindsay-Hogg, introvabile per diversi decenni dopo la sua uscita originale: il film debutterà l’8 maggio in esclusiva su Disney+, segnando la prima volta che questo film torna disponibile dopo oltre 50 anni.

Il progetto viene infatti riportato alla luce grazie al restauro e nel contesto delle rivelazioni fatte in The Beatles: Get Back di Peter Jackson, la docuserie vincitrice di diversi Emmy Awards uscita su Disney+ nel 2021: Let It Be contiene filmati inediti rispetto a The Beatles: Get Back, portando gli spettatori negli studi e sul tetto della Apple Corps a Londra nel gennaio 1969. Qui, i Beatles, insieme a Billy Preston, scrivono e registrano l’album Let It Be, vincitore del GRAMMY Award, e la canzone omonima, premiata con l'Oscar.

"Sono assolutamente entusiasta che il film di Michael, Let It Be, sia stato restaurato e venga finalmente riproposto dopo essere stato non disponibile per decenni", ha affermato Peter Jackson. "Sono stato così fortunato ad aver avuto accesso agli outtakes di Michael per Get Back e ho sempre pensato che Let It Be fosse necessario per completarne la storia. In tre parti, abbiamo mostrato Michael e i Beatles mentre giravano un nuovo documentario innovativo, e Let It Be è proprio quel documentario, il film che uscì nel 1970. Ora penso a tutto questo come a una storia epica, finalmente completata dopo cinque decenni. I due progetti si sostengono e si valorizzano a vicenda: Let It Be è il culmine di Get Back, mentre Get Back fornisce un contesto vitale mancante per Let It Be. Michael Lindsay-Hogg è stato immancabilmente disponibile e gentile mentre realizzavo Get Back, ed è giusto che il suo film originale abbia l'ultima parola... con un aspetto e un suono di gran lunga migliori rispetto a quelli del 1970".

Let It Be, diretto da Michael Lindsay-Hogg, ha come protagonisti John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, con un’apparizione speciale di Billy Preston. Il film è stato prodotto da Neil Aspinall con i Beatles in qualità di produttori esecutivi. Il direttore della fotografia è Anthony B Richmond.

Per altri contenuti scoprite i quattro film sui Beatles diretti da Sam Mendes attualmente in lavorazione.

