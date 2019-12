Let Him Go: il thriller con Kevin Costner e Diane Lane nelle sale americane ad agosto

Secondo quanto riportato da Deadline, Focus Fetures avrebbe fissato per il prossimo 21 agosto la data d'uscita nelle sale americane di Let Him Go, thriller con protagonista la coppia composta da Kevin Costner e Diane Lane.

Thomas Bezucha scriverà e dirigerà il film che è basato sul romanzo omonimo di Larry Watson. Paula Mazur e Mitchell Kaplan della Mazur Kaplan Company produrranno il film insieme a Bezucha. Kevin Costner farà parte del team dei produttori esecutivi, con la distribuzione affidata appunto a Universal Pictures e Focus Features.

Si tratta di un ritorno per la coppia formata da Costner e Lane, in quanto i due avevano già condiviso lo schermo, sempre come marito e moglie, in L'uomo d'acciaio e in Batman v Superman: Dawn of Jusice, dove interpretavano Jonathan e Martha Kent, genitori adottivi di Clark Kent/Superman.

In seguito alla perdita del figlio, lo sceriffo in pensione George Blackledge (Kevin Costner) e sua moglie Margaret (Diane Lane) lasciano il loro ranch in Montana per salvare il loro giovane nipote dalle grinfie di una pericolosa famiglia del Dakota, guidata dalla matriarca Blanche Weboy. Quando i due coniugi scoprono che la famiglia non ha alcuna intenzione di lasciar andare il bambino, George e Margaret non hanno altra scelta se non quella di combattere.

Nello stesso weekend di agosto designato, la pellicola dovrà vedersela con Bill & Ted Face the Music della United Artists Releasing, terzo capitolo delle avventure con protagonisti Keanu Reeves e Alex Winter.

Costner è attualmente impegnato nella serie Yellowstone di Paramount Network ed è recentemente apparso in The Highwaymen su Netflix; Lane invece è reduce dal thriller Serenity e dal dramma Tully di Jason Reitman.