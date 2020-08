Let Him Go, Kevin Costner come Liam Neeson nel trailer dell'adrenalinico thriller

È grazie a Focus Features/i> che possiamo mostrarvi oggi il primo e promettente trailer ufficiale dell'annunciato Let Him Go, thriller drammatico che vede come protagonisti principali Kevin Costner (Balla coi Lupi, Yellowstone) e Diane Lane (L'uomo d'Acciaio, L'amore Infedele).

Alla sceneggiatura e regia del film troviamo Thomas Bezucha. L'adattamento è basato sul romanzo omonimo di Larry Watson. Paula Mazur e Mitchell Kaplan della Mazur Kaplan Company hanno prodotto il film insieme a Bezucha. Anche Kevin Costner fa parte del team dei produttori esecutivi, con la distribuzione affidata appunto a Universal Pictures e Focus Features.

Si tratta di un ritorno per la coppia formata da Costner e Lane, in quanto i due avevano già condiviso lo schermo, sempre come marito e moglie, in L'uomo d'acciaio e in Batman v Superman: Dawn of Jusice, dove interpretavano Jonathan e Martha Kent, genitori adottivi di Clark Kent/Superman.

In seguito alla perdita del figlio, lo sceriffo in pensione George Blackledge (Kevin Costner) e sua moglie Margaret (Diane Lane) lasciano il loro ranch in Montana per salvare il loro giovane nipote dalle grinfie di una pericolosa famiglia del Dakota, guidata dalla matriarca Blanche Weboy. Quando i due coniugi scoprono che la famiglia non ha alcuna intenzione di lasciar andare il bambino, George e Margaret non hanno altra scelta se non quella di combattere.



Let Him Go è ora atteso nelle sale americane per il prossimo 6 novembre.