Leslie Jones, la star di Ghostbusters ricorda:'Scambiai Dustin Hoffman per Al Pacino!'

Ospite al Late Night with Seth Meyer, la star di Ghostbusters Leslie Jones ha raccontato una delle più grandi gaffe commesse nella sua vita, quando si avvicinò a Dustin Hoffman convinta di avere di fronte la star di Scarface, Al Pacino. L'attrice ha raccontato l'esilarante e imbarazzante momento durante lo show.

"Vedo Al Pacino, lo supero e dico 'Oh, mio Dio, ti adoro, penso che tu sia uno dei migliori attori in quest'ambiente. Mi inchino davanti a lui e gli dico 'Il lavoro che hai fatto in Il Padrino!' e poi mi guarda, sale in macchina e se ne va" ha dichiarato Jones.



L'attrice rimane perplessa dalla reazione dell'attore ma il suo amico le si avvicina e le dice:"Sai che era Dustin Hoffman, vero?".

Un momento d'imbarazzo per Leslie Jones e Dustin Hoffman che capita a diversi attori di Hollywood che vengono di frequente scambiati per un loro collega.

In passato anche Matt Damon è stato scambiato per Mark Wahlberg, e i due spesso ricordano come capiti di firmare autografi con il nome del collega.

Tra gli attori maggiormente confusi con altri colleghi c'è la star di Il Signore degli Anelli; Elijah Wood è stato scambiato per Daniel Radcliffe e in passato a Tobey Maguire è capitato di firmare un autografo ad un fan con il nome di Elijah Wood.



A voi è mai capitato di incontrare un attore o un'attrice famosa e di scambiarli per altre star?