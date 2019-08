Anche Leslie Jones e Kiki Layne nel sequel de Il principe cerca moglie

Il cast di Coming 2 America, il sequel de Il principe cerca moglie, si arricchisce di altri due nomi: Leslie Jones, star del Saturday Night Live, e Kiki Layne, protagonista del recente film Se la strada potesse parlare, diretto da Barry Jenkins.

Per la verità Leslie Jones è ancora in trattativa, anche se dovrebbe trattarsi di una formalità, mentre Kiki Layne ha raggiunto un accordo e si unirà a Eddie Murphy e al resto del cast.

Il regista di Coming 2 America, che sarà girato ad Atlanta, sarà Craig Brewer e le riprese dovrebbero iniziare alla fine del mese. Brewer e Murphy hanno già lavorato insieme nel film Netflix Dolemite is my name.

Nell'originale Il principe cerca moglie, diretto da John Landis nel 1988, Eddie Murphy interpretava il principe Akeem dell'immaginario Stato africano di Zamunda, che arriva nel Queens a New York e trova lavoro in incognito da McDonald's, mentre cerca una donna da sposare.

Nel sequel Akeem, ora destinato a diventare re, torna nel Queens dopo aver scoperto di avere lì un figlio che non ha mai conosciuto. Per il nuovo film è stato ingaggiato anche Wesley Snipes, mentre torneranno Arsenio Hall e James Earl Jones, che interpreta il padre di Akeem, già presenti nella pellicola del 1988.

Il ruolo di Leslie Jones non è ancora chiaro, mentre Kiki Layne interpreterà la figlia di Akeem, afflitta dalla sensazione di non essere il maschio che il padre avrebbe sempre voluto.

L'uscita del sequel de Il principe cerca moglie (di cui Eddie Murphy sarà anche produttore) è prevista per il 18 dicembre 2020.