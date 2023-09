Leslie Jones critica Ghostbusters: 'Mi offrirono l'1% dell'ingaggio di Melissa McCarthy'

La recensione di Ghostbusters - Legacy dimostra che il franchise è più florido che mai, ma scopriamo che in realtà nasconde molta polvere sotto al tappeto... Leslie Jones, interprete di Patricia "Patty" Tolan, ha svelato di aver ricevuto non soltanto insulti razzisti, ma anche di aver guadagnato molto meno rispetto ai colleghi.

"Mi è stato detto più e più volte che ero fortunata a far parte del progetto" ha ricordato Jones in Leslie F*cking Jones, il suo libro di memorie. "Ma onestamente pensavo: 'Non devo essere qui', soprattutto perché sono stata pagata molto meno rispetto a Melissa McCarthy e Kristen Wiig. La prima offerta è stata recitare per 67 mila dollari. Ho dovuto lottare per ottenerne di più (alla fine ne sono stati 150), ma il messaggio era chiaro: 'Questo ti farà diventare famosa – dopo questo, sei sistemata per tutta la vita'. Un mucchio di scemenze, come se non sapessero che già da decenni avevo una carriera di successo".

Come se non bastasse, dopo l'uscita del film l'attrice si è ritrovata costretta a sospendere il suo account Twitter per 24 ore: oltre ai "molteplici tentativi di hackerare" la pagina, in moltissimi sono stati i messaggi razzisti. "Ho cercato di reagire – ero un comico – perciò avevo molta esperienza riguardo insulti simili: per ogni stronzata avevo la risposta pronta. Ma non riesco proprio a credere che qualcuno sia disposto a danneggiare così gravemente una persona, e soltanto perché ha lavorato. Tuto ciò è terribile. Sono in un dannatissimo film: minacce di morte per qualcosa di così piccolo?". Proprio qualche giorno fa Unity ha chiuso gli uffici a causa delle minacce di morte, stando a un report.

Diretto da Paul Feig, Ghostbusters del 2016 segna il riavvio dell'omonima serie e racconta la storia di Abby Yates (Melissa McCarthy) ed Erin GIlbert (Kristen Wiig), due studiose di fisica teorica che sostengono l'esistenza di fenomeni paranormali.